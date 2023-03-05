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نشر الأحد ، 05 مارس / آذار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، أوامر ملكية تشمل تغييرًا في حقيبة، وزارية ومناصب حكومية، وأخرى بالديوان الملكي، والاستخبارات.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) تفاصيل الأوامر الملكية، شاملة تعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة، وعضوًا بمجلس الوزراء.

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين حمود بن بداح المريخي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة.

وشملت الأوامر الملكية تعيين راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعدًا لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين إسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعدًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

إلى تعيين عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.