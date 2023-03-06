واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينينديز، الأمم المتحدة إلى التحقيق في شبكة مراكز التعذيب السرية التي كشفها تحقيق CNN، والتي أثبتت فعاليتها في سحق الاحتجاجات المناهضة للنظام التي اجتاحت إيران العام الماضي.

وكتب مينينديز على تويتر، الاثنين، مع إعادة تغريد تقرير CNN، إن "اكتشاف هذه السجون السرية هو أحدث مثال على قسوة النظام الإيراني. يحتاج المجتمع الدولي إلى محاسبة طهران على تعذيب مواطنيها".

وقال: "ينبغي التحقيق في هذا الأمر من قبل بعثة تقصي الحقائق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران".

وفي أواخر فبراير/ شباط، نشرت وحدة التحقيق في CNNقصة عن مراكز التعذيب التي يستخدمها النظام الإيراني لمعاملة المتظاهرين بوحشية ولإجبارهم على الخضوع، حيث حددت أكثر من ثلاثين موقعا أسود، العديد منها كان غير مُعلن، وتعمل داخل منشآت حكومية أو تابعة للحرس الثوري الإيراني.