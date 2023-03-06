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أنقرة، تركيا (CNN)-- قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاثنين، إن أكثر من 4000 سوري قُتلوا في تركيا بعد زلزال 6 فبراير/شباط والهزات الارتدادية التي تلته.

وأضاف صويلو، أن إجمالي عدد القتلى في تركيا بعد الزلزال الهائل وسلسلة الهزات الارتدادية بلغ 45968 شخصا، مضيفًا أن عدد الضحايا يشمل 4267 سوريا "مسجلين لدى إدارة الهجرة".

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأسبوع الماضي، لقي أكثر من 4500 شخص حتفهم في شمال غرب سوريا.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، لقي 1414 شخصًا حتفهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، ما يرفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى ما لا يقل عن 5914 شخصا.

وبلغ العدد الإجمالي للقتلى في جميع أنحاء سوريا وتركيا 51882 شخصا في أعقاب الزلازل المدمرة التي وقعت في 6 فبراير /شباط الماضي وبعده.