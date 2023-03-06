السعودية تعلن إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية إيداع مبلغ 5 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي التركي عبر الصندوق السعودي للتنمية، الإثنين.

وأفاد بيان صحفي أن رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب وقع في تركيا، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي. ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو".

وأضاف البيان أن هذه الوديعة تأتي "امتدادًا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق".

وأشار البيان إلى أن الوديعة جاءت بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيع الإمارات وتركيا "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بحضور رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر الاتصال المرئي.

وكانت العلاقات السعودية-التركية شهدت تطورا كبيرا على مدار الأشهر الماضية إذ زار أردوغان السعودية في إبريل/نيسان من عام 2022 وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى تركيا في يونيو/حزيران من العام نفسه.

يذكر أن العلاقات بين السعودية وتركيا تدهورت بشكل كبير بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.