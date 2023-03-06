السعودية.. القبض على شخص نشر معلومات كاذبة "تمس بالنظام العام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي القبض على شخص لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بسبب نشر "معلومات كاذبة" عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان الأمن العام السعودي: "قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مواطن لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيقه ونشره محتوى مرئيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام".

وأردف الأمن العام في بيانه بالقول: "وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، وفقا للبيان.

ولم يُبين الأمن العام هوية الشخص المذكور أو طبيعة المعلومات التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عدد من المغردين مع الخبر وربطوه باسم أحد الدعاة الذين ظهروا بمقطع فيديو مؤخرا موجها "نصيحة" للعاهل السعودي وولي عهده ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بشأن ضرورة تطبيق "الشريعة الإسلامية".

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات.