أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نقلت وسائل إعلام رسمية تركية عن مصدر دبلوماسي قوله إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك لطلب توضيح بشأن زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى شمالي شرق سوريا.

وقالت شبكة "تي آر تي هابر" التركية الرسمية، بحسب المصدر، إنه تم استدعاء السفير فليك للتوضيح بشأن زيارة الجنرال ميلي إلى شمالي شرق سوريا، السبت.

قال المتحدث باسم ميلي، العقيد ديف باتلر، إن ميلي التقى مع القوات الأمريكية في شمالي شرق سوريا المتواجدين هناك كجزء من حملة هزيمة تنظيم داعش وتفقد إجراءات حماية القوة.

في فبراير/ شباط، أجرت القوات الأمريكية 15 عملية شراكة مع القوات المحلية، بما في ذلك قوات الدفاع السورية الكردية، بالإضافة إلى عمليتين للولايات المتحدة فقط، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية. وقالت القيادة المركزية إن العمليات أدت إلى مقتل خمسة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية واعتقال 11 آخرين.

تعد قوات سوريا الديمقراطية، المتحالفة مع الولايات المتحدة، هي القوة الدفاعية الرسمية للإدارة الذاتية لشمالي وشرق سوريا، وقواتها المسلحة تقودها ميليشيات حماية الشعب الكردية السورية.

امتد صراع تركيا مع الجماعات الكردية الانفصالية على مدى أربعة عقود وأودى بحياة عشرات الآلاف. تم تصنيف حزب العمال الكردستاني، الذي يسعى إلى إقامة دولة مستقلة في تركيا، كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما أدانت وزارة الخارجية السورية في دمشق زيارة ميلي، ووصفتها بـ "انتهاك صارخ لسيادة البلاد ووحدة أراضيها"، بحسب وكالة الأنباء السورية الحكومية الرسمية (سانا).