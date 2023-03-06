دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى 4 وزراء جدد في حكومة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، اليمين الدستورية أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

"أدى اليمين خلال مراسم أقيمت، الاثنين، بقصر الوطن في أبوظبي، شما بنت سهيل المزروعي عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع، والشيخ سالم بن خالد القاسمي عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والشباب، ومريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة أمين عام لمجلس الوزراء، وجبر محمد غانم السويدي وزير دولة"، حسب "وام".

ونقلت "وام" عن الشيخ محمد بن زايد قوله: "شهدت وأخي محمد بن راشد، أداء القسم لعدد من الوزراء، تمنياتنا لهم التوفيق في مهامهم، مسيرة التنمية التي يمضي الوطن في تحقيقيها بحاجة إلى جهود الجميع لاستدامتها وتعزيز مكتسباتها"، مؤكداً "أهمية الحرص على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد الذي يقوم على تكامل الأدوار والمهام".

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن راشد عن أمنياته للوزراء الجدد بـ"التوفيق لهم في مهامهم، وستبقى مسيرة التطوير والتحديث الحكومي مستمرة في دولتنا".

وأشار إلى أنه على هامش اجتماع الحكومة في قصر الوطن بأبوظبي "أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة والذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار، البنك تشترك فيه أكثر من 75 دولة اختارت إنشاء المكتب الاقليمي في الإمارات"، وفقا لـ"وام".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أجندة سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس العمل المناخي، واعتمدنا خطة عمل المجلس للفترة القادمة وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول العام 2050".