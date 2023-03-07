القاهرة، مصر (CNN)-- قال تجار مصريون إن اكتشاف البرازيل لإصابات باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (مرض جنون البقر) لن يؤثر على استيراد مصر للحوم البرازيلية؛ لأنه يتم استيراد اللحوم المجمدة فقط، والتي لا تتأثر بالمرض، كما أنه يتم تشديد الرقابة على اللحوم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات قبل السماح بدخولها السوق المصري.

وأكد مسؤول حكومي عدم تعليق مصر لاستيراد اللحوم البرازيلية، وطمأن المستهلكين بأنه يتم تشديد الرقابة على الأبقار قبل استيرادها.

وتناقلت وسائل الإعلام خبر اكتشاف إصابتين بالبرازيل، وبعدها أعلنت عدة دول منها الأردن وتايلاند تعليق استيراد اللحوم البرازيلية.

وأكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عدم وجود داع للذعر من سلامة اللحوم المستوردة سواء من البرازيل أو غيرها من الدول المصدرة لمصر؛ لأنه لا يتم السماح بدخول هذه الشحنات إلا بعد استيفائها كل الاشتراطات الصحية، وحتى شهادة الذبح الحلال للسماح بدخولها السوق المحلي.

وتستهلك مصر مليون طن من اللحوم الحمراء سنويا، يتم توفير 650 ألف طن من السوق المحلي، فيما يتم استيراد الكمية المتبقية من عدة أسواق أبرزها البرازيل، وتستحوذ على نسبة 60% من الواردات المصرية من اللحوم.

وأشار شيحة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن مستوردي اللحوم يتابعون أية قرارات تصدر لوقف الاستيراد من المقاطعات التي ظهرت بها الحالات المصابة بمرض جنون البقر، من خلال المجازر والشركات المتعاقد عليها، ولم تصدر أية قرارات بتعليق التصدير حتى الآن، لأنه تم اكتشاف الحالتين منذ يومين فقط، كما أن البرازيل دولة كبيرة من حيث المساحة، واكتشاف عدد محدود من الحالات المصابة بالمرض في مقاطعة بعينها، قد يحجب الاستيراد منها، ولكن لن يتم وقف الاستيراد من السوق البرازيلي كله.

ولفت أحمد شيحة إلى أن اللحوم البرازيلية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي كميات اللحوم المستوردة قد تزيد عن 35% بالنسبة للحوم المجمدة، وتتقاسم الهند معها في الصدارة، فيما يتم استيراد اللحوم الحية من أسواق أخرى.

وقلل رشدي هلال، أحد مستوردي اللحوم، وعضو مجلس الأعمال المصري الأثيوبي سابقا، من تأثير ظهور حالات مصابة بجنون البقر على سلامة اللحوم البرازيلية المصدرة لمصر، موضحا أن تأثير المرض يظهر على الأبقار الحية، في حين تستورد مصر من البرازيل لحوم مجمدة فقط، كما أكد صعوبة استيراد لحوم مجمدة لأبقار مصابة بالمرض؛ لأنه يتم إجراء الكشف الطبي على اللحوم قبل الذبح، كما تراقب منظمة الصحة العالمية المناطق التي تظهر فيها الحالات وتمنع الاستيراد منها.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة واردات مصر من اللحوم والأبقار والجاموس الحية 1.3 مليار دولار خلال أول 8 شهور من عام 2022 منخفضة من 1.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضح هلال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البرازيل سوق ضخم، وظهور حالات في مقاطعة بعينها لن يؤثر على الاستيراد منها، مشيرا إلى أن اللحوم المجمدة المستوردة من البرازيل تستحوذ على حصة كبيرة في السوق المصري.

وأكد الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه لم يتم تعليق استيراد اللحوم البرازيلية، بناء على قرار من لجنة علمية مشكلة لمتابعة الاستيراد من الخارج، واصفا الحالات التي ظهرت في البرازيل بغير الخطيرة، مطمئنًا المصريين بأنه يتم الكشف على اللحوم الحية والمجمدة قبل استيرادها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، وفقا لما ذكره في تصريحات إعلامية.