حسن نصرالله: من ينتظر تسوية إيرانية سعودية سينتظر طويلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، إن "من ينتظر تسوية إيرانية سعودية سينتظر طويلا"، مُعتبرا أن حل الأزمة اليمنية في "يد اليمنيين وقيادة (جماعة) أنصار الله" الحوثية، المدعومة من إيران.

وجاءت تصريحات نصرالله التلفزيونية، مساء الاثنين، على هامش تعليقه على انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، حيث قال: "لا نراهن على أي تسويات ولا ننتظر تسويات ونقول للبنانييين لا تنتظروا تسويات، ولا نقبل أن يفرض (فيتو) من الخارج لا على مرشحينا أو على المرشحين الآخرين ونقبل المساعدة لتقريب وجهات النظر".

وأضاف: "لاعلاقة للملف النووي الإيراني بأي شيء آخر في المنطقة، ومن ينتظر تسوية إيرانية أمريكية سينتظر 100 سنة، ومن ينتظر تسوية إيرانية سعودية سينتظر طويلا، فحل موضوع اليمن هو في يد اليمنيين وقيادة أنصارالله".

وتابع: "قرارنا بإيدينا نختار من نريد ونرشح من نريد ولا ننتظر الخارج ولا نراهن على أوضاع إقليمية أو تسويات في المنطقة، بل نعمل ليلا نهارا ليكون انتخاب الرئيس غدا".

وكشف نصرالله عن المرشح الذي سيدعمه "حزب الله" ليكون رئيسا للبنان، موضحا: "المرشح الطبيعي الذي يدعمه حزب الله في الانتخابات الرئاسية ونعتبر أن المواصفات التي نأخذها بعين الاعتبار موجودة في شخصه هو الوزير سليمان فرنجية".

وأضاف نصرالله: "منذ توقيع التفاهم في 6 فبراير/ شباط 2006 نحن حريصون على هذا التفاهم وما زلنا ولكن هذا التفاهم لم يحولنا إلى حزب واحد، بل ما زلنا حزبين وليس في التفاهم ما يلزم الآخر بضرورة الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس الحكومة".

وأشار إلى أن دعم "حزب الله" ترشيح الرئيس السابق ميشال عون في الانتخابات الرئاسية الماضية "لم يكن بسبب بند موجود في تفاهم مار مخايل وليس من لوازم التفاهم ولذللك اليوم دعمنا لترشيح الوزير سليمان فرنجية يعني التخلي عن التفاهم أو الانسحاب منه".

وتابع: "كانت هناك جلسة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وقلت له المواصفات التي يريدها حزب الله في الرئيس، وقلت له إن هذه المواصفات موجودة في حضرتك رئيس تيار المردة وبما أنك لا تريد الترشح لذلك فإن مرشحنا الذي ندعمه هو النائب سليمان فرنجية".