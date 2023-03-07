محمد عبد الرحمن آل ثاني يؤدي اليمين رئيسا لوزراء قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وأعلن تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوكالة، إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أصدر الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء". وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وأضافت الوكالة أن "أمير قطر أصدر الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء".

وأوضحت الوكالة القطرية أن "الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أدى اليمين القانونية أمام أمير قطر، رئيسا لمجلس الوزراء القطري بالديوان الأميري".

وكان أمير قطر قد عين الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وزيراً للخارجية في يناير/كانون الثاني 2016 ونائباً لرئيس مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.