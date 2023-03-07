القوات الروسية دمرت جسر النجاة في باخموت.. كيف أثر ذلك على القوات الأوكرانية؟

(CNN)-- قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن الاستيلاء على مدينة باخموت الأوكرانية، سيسمح للقوات الروسية بمزيد من التقدم في أوكرانيا.

وفي تصريحات خلال مؤتمر عسكري في موسكو، أضاف شويغو أنه تم بالفعل الاستيلاء على عدة مناطق حول باخموت.

وقال إن "تحرير" باخموت مستمر، وأضاف: "هذه المدينة هي مركز دفاع مهم للقوات الأوكرانية في دونباس. إن السيطرة عليها ستسمح بمزيد من الأعمال الهجومية في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية".

كما اتهم شويغو الولايات المتحدة بأن لديها استراتيجية "لكسر روسيا بقوة السلاح".

وأوضح أن "الدول الغربية تزيد من إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا وتوسع برامج التدريب لأفراد الجيش الأوكراني".

ومع ذلك، أصر على أن هذه المساعدة لا تؤدي إلى نجاح القوات الأوكرانية. وقال: "على العكس من ذلك، هناك زيادة كبيرة في الخسائر بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. ففي فبراير/ شباط وحده، زادت تلك الخسائر بنسبة 40٪ مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، إذ بلغت أكثر من 11000 جندي".

ولا يمكن التحقق من الأرقام التي قدمها شويغو.

وفي تصريحات أخرى، تحدث شويغو عن التطورات الجديدة في الجيش الروسي، بما في ذلك بناء غواصة كبيرة لنشرها مع الأسطول الشمالي مجهزة بصواريخ كروز كاليبر.

كما تحدث عن الحاجة إلى مزيد من الضباط في القوات المسلحة الروسية. وقال شويغو: "هذا العام نحتاج إلى قبول حوالي 18000 شخص مدرب ومجهز".

ويقدر المسؤولون والمحللون الغربيون أنه خلال الصراع في أوكرانيا، فقدت روسيا عددًا كبيرًا من الضباط من الرتب المتوسطة.