دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، "تنفيذ حكم القتل تعزيرا في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، بعد انضمامه إلى خلية إرهابية بهدف زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن، وإتلاف الممتلكات العامة"، بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "أقدم حيدر بن ناصر بن جاسب آل تحيفه- سعودي الجنسية- على الانضمام إلى خلية إرهابية، تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة ورمي قنابل (المولوتوف) على سيارات الجهات الأمنية"، بحسب ما نقلت (واس).

وأضاف البيان أن "حيدر بن ناصر بن جاسب حمل السلاح وتجول به بهدف ترويع الآمنين وزعزعة الأمن، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه".

وأكد البيان أيضا: "صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني حيدر بن ناصر آل تحيفه، الثلاثاء، بتاريخ 15 / 8 / 1444هـجرية الموافق 7 مارس/ آذار 2023ميلادية، بالمنطقة الشرقية".

وأردف البيان أن "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دمائهم، وتحذر كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، بحسب نص البيان الذي نشرته (واس).