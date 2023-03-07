ولي العهد السعودي يلتقي وفدا من المكتب الدولي للمعارض.. وهذا ما ناقشوه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استعرض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، ملف استضافة بلاده لإكسبو 2030 مع وفد المكتب الدولي للمعارض.

ونشر مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان، بدر العساكر، صورة للقاء عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وعلق العساكر على الصورة بالقول: "سمو سيدي ولي العهد يستعرض مع وفد المكتب الدولي للمعارض ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الرياض 2030".

وكان على رأس الوفد رئيس المكتب الدولي للمعارض باتريك سبيكت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأشارت "واس" إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وسفير الرياض لدى فرنسا فهد الرويلي حضرا اللقاء من الجانب السعودي.

يذكر أن بعثة المكتب الدولي للمعارض كانت قد وصلت إلى مدينة الرياض في زيارة تستمر حتى العاشر من مارس/آذار الجاري بهدف تقييم ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وفقا لبيان تلقته CNN.

وجاء في البيان: "ستطّلع البعثة خلال الزيارة على الجوانب الفنية الخاصة بملف الترشّح، إضافةً إلى عقد سلسلة اجتماعات رسمية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وتقييم جدوى ملف ترشّح العاصمة لاستضافة هذا المحفل العالمي".