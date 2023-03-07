دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت الدول تباطؤًا في وتيرة التحسن لمستويات السلام والأمن للنساء في عام 2021، فضلًا عن اتساع الفوارق عبر الدول، حيث احتلت النرويج الصدارة لتسجل مستويات أكثر من ثلاث أضعاف من التي سجلتها أفغانستان، والتي جاءت في ذيل القائمة، وفقًا لمؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن (GIWPS) ومعهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO).

ويستند المؤشر إلى 3 أبعاد لإدماج المرأة (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي) والعدالة (القوانين الرسمية والتمييز غير الرسمي) والأمن (على المستوى الفردي والمجتمعي والمجتمعي) من خلال 11 مؤشرًا.

وعلى الصعيد العربي، سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة المستويات الأعلى للمؤشر، تليها البحرين ثم قطر، بينما جاءت العراق ثم اليمن وسوريا ضمن الدول الأسوأ في المؤشر.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر المرأة والسلام لعام 2021.