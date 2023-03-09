أمريكا: نقل صانع قنابل في تنظيم "القاعدة" من غوانتانامو إلى السعودية

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، نقل المواطن السعودي غسان الشربي، (48 عاما)، صانع القنابل في تنظيم "القاعدة" من معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا إلى السعودية، في إطار جهود الإدارة الأمريكية المستمرة لإغلاق المعتقل.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "الشربي الذي كان محتجزا في غوانتانامو لمدة 20 عاما، نُقل إلى السعودية بعد أن قرر مجلس المراجعة الدورية التابع للبنتاغون أنه لم يعد بحاجة للاحتجازه للحماية من تهديد كبير مستمر لأمن الولايات المتحدة، وتضمنت عملية النقل مجموعة من الإجراءات الأمنية منها المراقبة، ووضع قيود على السفر، واستمرار تبادل المعلومات".

ووفقا لسجلات الحكومة الأمريكية، التحق غسان الشربي بجامعة إمبري ريدل للطيران في الولايات المتحدة من 1999 إلى 2000، وبعد ذلك سافر إلى أفغانستان وانضم للتدريبات في تنظيم "القاعدة".

وقالت السجلات إنه تعلم بعد ذلك في باكستان تصنيع قنابل يتم التحكم فيها عن بعد بقصد تعليم الآخرين، وقُبض عليه في 2002 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة.

ويأتي نقله إلى السعودية بعد أسبوعين من إعادة وزارة الدفاع الأمريكية لمحتجزين آخرين إلى باكستان وهما: (عبد الرباني ومحمد رباني) حيث تحاول إدارة جو بايدن تقليل عدد المحتجزين في المعتقل.

واحتُجز عبد الرباني ومحمد رباني كمعتقلين، خلال "الحرب على الإرهاب" المستمرة منذ عقود، بزعم إدارة منازل آمنة يستخدمها أعضاء "القاعدة"، بمن فيهم خالد شيخ محمد، "العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول2001.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، يوجد حاليا 31 معتقلا في غوانتانامو، 17 منهم مؤهلون للنقل.