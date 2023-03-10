وزير خارجية السعودية يحدّد أولويات المملكة في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء الخميس، أنّ أولويّة المملكة العربية السعودية في اليمن، "وقف إطلاق نار دائم في اليمن، ثم بدء عملية سياسية بين الأطراف اليمنية تضمن استقرار اليمن واستقلاليته وازدهاره".

وأضاف الوزير في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية السعودية على صفحتها على تويتر، على هامش زيارته لموسكو: "صحيح أن هناك جهودًا قائمة للوصول أولًا إلى وقف إطلاق نار دائم ومن ثم إطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية تنهي هذه الأزمة".

وأوضح: "سوف نستمر في هذا الحوار وهناك حوارات عبر مسارات متعددة مدعومة من الأمم المتحدة لأجل تحقيق هذه المستهدفات".

وأكد الأمير فيصل بن فرحان: "الأولوية الآن هي وقف إطلاق نار ومن ثم إطلاق الحوار، وخلاف ذلك لا أريد أن أخوض في أي تفاصيل تأكيدًا أو نفيًا لأنها ليست مفيدة لمسارات المفاوضات".

وقال: "لكن أود أن أؤكد أن اهتمام المملكة حاليًا هو إيجاد سبيل لوقف القتال بشكل دائم ومن ثم إطلاق حوار يمني يضمن استقرار اليمن ويضمن استقلالية اليمن ويضمن ازدهار اليمن، وهذه هي الأولوية لدينا".