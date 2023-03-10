دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ "حُكم حد الحرابة والقتل تعزيرا" على رجلين في منطقة مكة المكرمة.

وقالت الوزارة، في بيان: "أقدم كل من علي بن عمر بن موسى الأحمري وإبراهيم بن علي بن مرعي هروبي- سعوديا الجنسية- على الانضمام لخلية إرهابية، وتوفير الأسلحة والذخائر، ورصد المواقع والمقرات الأمنية وتصويرها بقصد استهدافها وقتل رجال الأمن، معتنقين المنهج التكفيري المسوغ لأفعالهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف البيان: "قام إبراهيم هروبي بتقديم الدعم المالي والمعنوي لأعضاء الخلية والشروع في تصنيع المتفجرات للإخلال بالأمن الداخلي، وعزم على القيام بعملية انتحارية تستهدف مواقع ومقرات أمنية ورجال الأمن، وتأييد الأحمري لتنظيم إرهابي ومبايعته لزعيمه، وحيازته لحزام ناسف".

وتابع البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وحُكم على الأحمري بالقتل تعزيرا، و هروبي بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".