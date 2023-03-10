واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ذكرت مصادر مطلعة، لشبكة CNN، الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تتطلع للحصول من الولايات المتحدة على ضمانات أمنية ومساعدتها في برنامجها النووي المدني كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، واتخاذ قرار حاسم يمكن أن يعيد تشكيل الوضع السياسي في الشرق الأوسط.

وما زالت المناقشات جارية، لكن لم يتضح على وجه التحديد كيف يمكن أن تبدو شروط أي اتفاقية، إذا تم التوصل إليها. ومن المرجح أن يواجه تكثيف الضمانات الأمنية للمملكة العربية السعودية مقاومة شديدة من بعض أعضاء الكونغرس، الذين طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقليل علاقة واشنطن بالرياض.

ومع ذلك، يولي بايدن أهمية لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتقد أن تحسين العلاقات بين البلدين يمكن أن يساعد في زيادة الأمن في الشرق الأوسط. تعمل إسرائيل والمملكة العربية السعودية على بناء علاقات غير رسمية منذ عدة سنوات، على الرغم من بقائهما دون علاقات دبلوماسية رسمية.

وقال بايدن، الجمعة، إنه "كلما كانت العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب أفضل، كان ذلك أفضل للجميع".

وأبرمت إسرائيل بالفعل اتفاقيات تطبيع مع دول عربية أخرى، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب. وكانت الاتفاقيات إنجازًا مميزًا لإدارة ترامب وتعهد بايدن بالبناء عليها، لا سيما مع تقدم البرنامج النووي الإيراني.

ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تأكيد أن المملكة العربية السعودية تسعى للحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، والتي أوردتها في وقت سابق صحيفة "وول ستريت جورنال".

بدلاً من ذلك، أشار جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إلى الإنجازات التي حققها بايدن عندما زار إسرائيل والمملكة العربية السعودية خلال الصيف. وقال كيربي إن "رحلة الرئيس إلى المنطقة أنجزت الكثير". وأضاف: "سنحافظ على استمرار هذه الدبلوماسية".

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب CNN للتعليق. ولم يصدر تعليق من السفارة الإسرائيلية في واشنطن.