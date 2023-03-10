الحوثيون بعد اتفاق السعودية وإيران: المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها

الشرق الأوسط
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شاهد اللحظات التي دفعت السعودية إلى قطع علاقتها مع إيران لأكثر من 7 سنوات
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شاهد اللحظات التي دفعت السعودية إلى قطع علاقتها مع إيران لأكثر من 7 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إعلان المملكة العربية السعودية وإيران عن التوصل إلى اتفاق، الجمعة، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، أكد محمد عبدالسلام المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أن المنطقة "بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها".

وقال عبدالسلام، دون ذكر الاتفاق السعودي الإيراني صراحة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها، تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الصهيوأمريكية، التي عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات وللعدوان على اليمن".

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وأعلنت المملكة العربية السعودية وإيران والصين، في وقت سابق الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

وجاء ذلك بعد أكثر من 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إذ أعلنت السعودية قطع العلاقات مع إيران في يناير/كانون الثاني عام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

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