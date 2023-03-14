(CNN)-- قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الاثنين، إن "العديد من الدول العربية تفكر في إعادة علاقاتها مع سوريا"، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من قطع العلاقات مع دمشق.

وأضاف عمار، خلال مقابلة مع بيكي أندرسون من شبكة CNN: "نعم، الكثير من الدول العربية على اتصال بالفعل بالسلطات السورية"، وأضاف: "لقد أجريت بنفسي محادثة هاتفية مع زملائي في دمشق، والعديد من الدول العربية تفكر في هذا الأمر بشكل إيجابي"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يتابع تحركات الدول العربية الأخرى لإعادة العلاقات مع سوريا.

وذكر وزير الخارجية التونسي أن "العلاقات بين تونس وسوريا قديمة جدا، وهما قريبتان من بعضهما جدا، على العديد من المستويات إن لم يكن جميعها، لذا فمن الطبيعي جدا أن نعيد العلاقات مع سوريا".

وقال: "بعد أكثر من 10 سنوات، نحتاج أيضا إلى أن نكون واقعيين، أن اختيار الشعب السوري من يحكمه شأن داخلي، لدينا علاقات مع الدولة، بين الدولتين، تونس وسوريا".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، الجمعة، أنه يعتزم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، بحسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على فيسبوك.

وقال سعيد: "لا شيء يمكن أن يبرر غياب سفير تونسي في دمشق وسفير من سوريا في تونس. موضوع النظام في سوريا يخص الشعب السوري فقط، ونحن نتعامل مع الدولة السورية ولا علاقة لنا إطلاقا بخيارات الشعب السوري".

وفي 4 مارس/ آذار الجاري، أعرب وزيرا خارجية تونس وسوريا عن استعدادهما لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي من خلال رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.