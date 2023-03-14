الليرة اللبنانية تنخفض إلى مستوى قياسي جديد منذ الأزمة المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّلت العملة الوطنية اللبنانية، الليرة اللبنانية، مستوى قياسيًا منخفضًا، الثلاثاء ، حيث تم تداولها عند 100 ألف ليرة للدولار الأمريكي في السوق السوداء ، وهي السوق الموازية المستخدمة في جميع المعاملات تقريبًا في البلاد.

الورقة النقدية فئة 100000 ليرة هي أعلى فئة من فئات الأوراق النقدية في لبنان.

تمت مشاركة السعر الجديد على منصات الإنترنت التي تستخدمها شركات الصرافة الخاصة ، بما في ذلك Lira Exchange ، والتي أظهرت أن الدولار كان يشتري بـ100،000 ليرة ويبيع بسعر 100،500 ليرة لبنانية في السوق السوداء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا (4 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، الثلاثاء.

تعتمد متاجر الصرافة في لبنان على الأسعار المتشاركة بين هذه المنصات على شبكة الإنترنت، والتي فشلت السلطات في القضاء عليها.

يبلغ سعر الصرف الرسمي الذي يتقاسمه البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة للدولار، بعد أن تم تعديله لأول مرة منذ عقود من 1500 ليرة في 20 يناير/ كانون الثاني.

تراجعت قيمة الليرة منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في انخفاض متسارع منذ 20 يناير/ كانون الثاني عندما تم إجراء هذا التعديل.

يأتي الانخفاض الأخير في العملة، الثلاثاء، مع استئناف حركة الإضراب التي أطلقتها جمعية مصارف لبنان (ABL)، الشهر الماضي في جميع أنحاء البلاد.