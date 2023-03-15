بشار الأسد يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين في أول زيارة خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
بشارالأسد يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين في أول زيارة خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال
جانب من استقبال الرئيس السوري بشار الأسد فى روسيا Credit: facebook/syrianarabnews

(CNN)--  أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

قد يهمك أيضاً

الأسد يوجه رسالة للدول التي ساعدت سوريا بعد الزلزال ويؤكد: حجم الكارثة كان أكبر من الإمكانيات

وقالت الرئاسة السورية، في بيان: "وصل الأسد إلى مطار فنوكوفا الدولي في موسكو، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلا خاصا للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا في سوريا، وبشار الجعفري سفير سوريا في روسيا، ورافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وتعتبر هذه الرحلة أول زيارة رسمية لبشار الأسد خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا وتركيا الشهر الماضي.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.