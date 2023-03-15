مؤشر الإرهاب العالمي 2022.. داعش في المقدمة للعام الثامن على التوالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) بشأن الاتجاهات والأنماط العالمية الرئيسية للإرهاب، أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والجماعات التابعة له، يليه حركة الشباب وجيش تحرير بلوشستان وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، تعد الجماعات الإرهابية الأكثر دموية في العالم في عام 2022.

بقي تنظيم الدولة الإسلامية التنظيم الأكثر دموية على مستوى العالم للعام الثامن على التوالي، مسجلاً أكبر عدد من الهجمات والوفيات من الجماعات الأخرى في عام 2022.

وذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجّلت 791 حالة وفاة فقط في عام 2022، وهو انخفاض بنسبة %32وهو أقل رقم سجلته المنطقة منذ عام 2013. وانخفضت الهجمات إلى النصف تقريبًا في العام الماضي، من 1331 في 2021 إلى 695 في عام 2022. كما تراجعت المنطقة من نسبة 57٪ على المستوى العالمي بعدد وفيات الإرهاب في عام 2016 إلى 12٪ فقط في عام 2022.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية في مؤشر الإرهاب العالمي 2022.