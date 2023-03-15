السعودية.. كيف رد تركي الفيصل على إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون شروط؟

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، شروط بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ملقيا الضوء على ما ورد في "المبادرة العربية" حيال ذلك.

جاء ذلك في مقابلة للأمير مع قناة فرانس 24 قال فيها: "الشروط معروفة، وهي إيجاد دولة فلسطينية ذات سيادة وذلت حدود معترف بها وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، هذه هي شروط المملكة التي وضعت في مشروع المملكة ’المبادرة العربية‘ التي أطلقها الملك عبدالله الله يرحمه.."

وتابع الأمير في رد على سؤال إن كان من الممكن أن يكون هناك تطبيع دون تحقيق هذه الشروط، حيث قال: "هذا الكلام صدر من المسؤولين وليس مني أنا، فأنا أصدق المسؤولين عندما يقولوا هذا الكلام وما يصدر في الصحافة هو كلام صحافة أنا لا اعتد به.."

ويذكر أن المملكة العربية السعودية قد اشترطت مرارا، لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، التوصل إلى تحقيق مفهوم "حل الدولتين" مع الفلسطينيين، على أساس مبادئ مبادرة السلام العربية.

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