دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع طالبي اللجوء الأفغان المتواجدين في "مدينة الإمارات الإنسانية"، وهي مركز لوجستي إنساني في أبو ظبي.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر تويتر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على التزامها الثابت بمساعدة الأفغان الذين تم إجلاؤهم بالشراكة مع الولايات المتحدة والمنظمات الدولية".

وأضاف قرقاش أنه "في إطار التزامها بدورها الإنساني العالمي، ستواصل الإمارات هذه المساعدة دون أن تفشل"، مٌشيرًا إلى أن "أي تقارير خلاف ذلك كاذبة تمامًا".

في تقرير لها، الأربعاء، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإماراتية تحتجز ما بين 2,400 إلى 2,700 أفغاني بشكل تعسفي، منذ أكثر من 15 شهرًا في "مدينة الإمارات الإنسانية".

ودعت المنظمة إلى "الإفراج بشكل عاجل عن المحتجزين تعسفا وتوفير إجراءات عادلة وفعالة لتحديد وضعهم واحتياجاتهم المتعلقة بالحماية".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها قابلت "16 أفغانيًا محتجزًا في مدينة الإمارات الإنسانية في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بينهم ثمانية عملوا سابقا في مرحلة ما في هيئات أو برامج تابعة للحكومة الأمريكية في أفغانستان.

حسب تقرير المنظمة، "أفاد الأفغان الذين تمت مقابلتهم بوجود قيود على حريتهم في التنقل، ونقص الإجراءات العادلة والفعالة لتحديد وضع اللجوء والمسارات الآمنة والقانونية للانتقال إلى بلدان أخرى، ونقص المشورة القانونية الملائمة، ونقص الخدمات التعليمية الملائمة للأطفال".

وقالت المنظمة إنه "في غياب الدعم النفسي، يمرّ العديد من البالغين والأطفال بالاكتئاب وحالات نفسية أخرى. كما تدهورت الظروف المعيشية بشكل كبير، حيث وصف المحتجزون الاكتظاظ، وتدهور البنية التحتية، وانتشار الحشرات".