الداعمون السعوديون "لا يميلون" لزيادة التمويل ببنك "كريدي سويس"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد ساعات من إعلان البنك المركزي السويسري أنه مستعد لتقديم الدعم المالي لبنك كريدي سويس " Credit Suisse"، وافق البنك الضخم المحاصر على العرض، على أمل طمأنة المستثمرين بأن لديه السيولة اللازمة للبقاء على قدميه.

عمار الخضري، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي -الذي يعتبر أكبر مساهم في كريدي سويس بعد زيادة رأس المال الخريف الماضي- قال في وقت سابق الأربعاء إنه لن يزيد حصته في البنك.

وأوضح الخضيري في التصريحات التي أدلى بها لبلومبرغ، على هامش مؤتمر في السعودي: "الجواب لا على الإطلاق لأسباب عديدة.. سأذكر أبسط سبب، وهو تنظيمي وتشريعي.. نحن الآن نمتلك 9.8٪ من البنك - إذا تجاوزنا 10٪، سيتم تطبيق قواعد جديدة، سواء كان ذلك من قبل منظمينا أو المنظم الأوروبي أو المنظم السويسري.. نحن لا نميل إلى الدخول في نظام تنظيمي جديد."

وقال "كريدي سويس" إنه سيقترض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (53.7 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري، وذلك بعد انهيار سعر الأسهم بنسبة تصل إلى 30٪ يوم الأربعاء.