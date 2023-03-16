نتنياهو يدافع عن تغييراته القضائية: إسرائيل ستبقى ديمقراطية

برلين، ألمانيا (CNN)-- أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على أن التغييرات التي يقترح إدخالها على النظام القضائي في البلاد لا تشكل تهديدا للديمقراطية في إسرائيل، بل تهدف إلى إعادتها إلى "التوافق" مع المجتمع.

وفي حديثه خلال زيارته إلى برلين إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، أصر نتنياهو على أن إسرائيل ستبقى "ديمقراطية ليبرالية ومتوازنة"، وذلك على الرغم من التغييرات المقترحة المثيرة للجدل في نظام البلاد القضائي والتي أثارت الاحتجاجات على مدى أسابيع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إننا لا نحاول تغيير ديمقراطية إسرائيل، فنحن نحاول أن نجعلها تتماشى مع الديمقراطيات الغربية الأخرى".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لديها نظام قانوني مستقل لكن "الكثيرين يشعرون أنها سلطة قضائية كاملة"، وأن الإصلاحات المقترحة ستعيده إلى التوازن.

ويقول المتظاهرون والمنتقدون لخطة نتنياهو، إنها ستضعف محاكم الدولة، وتقلص قدرة القضاء في الرقابة على سلطة الأفرع الأخرى للحكومة في البلاد، إلا أن نتنياهو أصر على أن "إسرائيل ستبقى ديمقراطية ليبرالية".