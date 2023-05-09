القدس (CNN)-- قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، الثلاثاء، إن عدد القتلى في الضربات الجوية التي وقعت ليلاً في غزة، ارتفع إلى 13 على الأقل، بينهم ست نساء وأربعة أطفال.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيخت، أعلن على تويتر، صباح الثلاثاء قبل الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي: "لقد أوقفنا غاراتنا الآن". وأضاف: أصولنا في الجو جاهزة للرد على أي تهديد للمدنيين.

ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، الأهداف التي ضربتها الغارات الإسرائيلية في غزة بـ"الإرهابيين الرئيسيين"، وشدد على أن الجيش "قام بكل ما بوسعه للتركيز عليها"، لكنه اعترف بأن الجيش الإسرائيلي كان "على علم بوجود خسائر جانبية بالأرواح"، في إشارة واضحة للزوجات والأطفال الذين قُتلوا أيضا مع قيادات من حركة الجهاد الإسلامي.

ومن جانبها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن الغارات الإسرائيلية على مواقع الحركة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس التابعة للحركة أمين سر المجلس العسكري، جهاد شاكر غنام، البالغ من العمر 62 عاما.