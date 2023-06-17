دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، السبت، الحجاج، إلى الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مع قرب بدء أداء شعائر الحج لهذا العام.

وأفادت رئاسة شؤون الحرمين عبر تغريدة نشرت على صفحتها الرسمية على تويتر: "حرصًا على سلامتكم وسلامة الآخرين نرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتقيد بتعليمات إخوانكم من منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في الحرمين الشريفين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

وكانت وزارة الصحة السعودية أكدت، الجمعة، على "الالتزام بالخطوات والسلوكيات الوقائية الهامة والاحترازية كالحفاظ على النظافة الشخصية وآداب العطاس ونظافة اليدين والالتزام خصوصاً في حال الإصابة بالأمراض الفيروسية، حفاظا على المكتسبات الصحية التي مارسناها خلال جائحة كورونا"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي الوقت عينه، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، حزمة من المبادرات لموسم الحج، التي تشتمل على 17 مبادرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي أن "وكالات الشؤون التطويرية النسائية تسير بخطى ثابتة في ضوء خطط منهجية، من خلال تفعيل برامج تطويرية وأنشطة متنوعة ومبادرات مثمرة، والتي تسهم في إثراء تجربة القاصدات بمختلف فئاتهن، وبعدة لغات مختلفة خدمة لقاصدات بيت الله الحرام"، بحسب وكالة (واس).