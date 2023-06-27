دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية، في إلقاء القبض على المقاول المسؤول عن أعمال التعلية بالمبنى المنهار بمنطقة سيدي بشر، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة، حسبما أفادت صحيفة (الأهرام) المصرية.

وأضافت الصحيفة أن "تحريات المباحث كشفت أن المتهم البالغ من العمر 40 عاما، كان يقوم بأعمال تعلية غير مرخصة بالطابق الأخير على الرغم من صدور قرار بإزالته".

كانت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، أصدرت قرارا عاجلا بسرعة ضبط وإحضار المقاول المسؤول عن أعمال التعلية بعقار سيدي بشر المنهار، ومثوله للتحقيق.

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت، الاثنين، أن "النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بالتحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية"، بحسب بيان للنيابة العامة نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمود عوف المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، عن مفاجأة حيث تبين من التحريات أن السبب وراء الانهيار قيام أحد المقاولين بأعمال بناء بالطابق الأخير على الرغم من صدور قرار بإزالته خلال الأشهر الأخيرة، بحسب ما أفادت (الأهرام).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، مساء الاثنين، "استخراج جثمان، من تحت أنقاض المبنى المنهار، وخروج جميع المصابين بعد تلقيهم العلاج، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض".

ومن جانبها، نقلت صفحة محافظة الإسكندرية الرسمية بفيسبوك عن المحافظ اللواء محمد الشريف قوله، في وقت متأخر مساء الاثنين، إن "الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا لإصابات طفيفة أثر انهيار المبنى خرجوا من المستشفى"، لافتا إلى وجود حالة وفاة واحدة.

وأكد الشريف أنه "جاري الإسراع من أعمال رفع الأنقاض بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، وتم فرض (كردون) أمني حول محيط المبنى لإبعاد المارة عن موقع الحادث".

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه "تم تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني المبنى المنهار، والمكون من 13 طابقا إضافة إلى الدور الأرضي، والبالغ عددهم نحو 16 أسرة".