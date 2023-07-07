مصر توضح ملابسات الهبوط الاضطراري لطائرة في كازاخستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الطيران المدني المصرية، الخميس، إن "طائرة تابعة لشركة طيران مصرية خاصة هبطت اضطراريا بمطار أكتوبي بكازاخستان نتيجة إنذار كاذب بجهاز الحريق الخاص بالطائرة بمخازن الحقائب".

وصرح مصدر مسؤول بسلطة الطيران المدني في بيان نشرته الوزارة، عبر فيسبوك، بأن "الطائرة من طراز بوينغ 737/800، وكانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار نور سلطان بكازاخستان، وبعد الإقلاع بحوالى 3 ساعات ونصف، انطلقت تحذيرات الإنذار، والتى تفيد بوجود حريق فى مخازن الأمتعة بالطائرة".

وتابع: "على الفور تم التعامل مع هذا الإنذار على أنه حقيقى وتم اتباع جميع قواعد السلامة الجوية المعمول بها دوليا والتى تطلب إطفاء الحريق والهبوط فى أقرب مطار".

ولفت إلى أن "قائد الطائرة والطيار المساعد قاما بتفعيل نظام إطفاء الحريق، وتوقفت جميع تحذيرات الإنذار على الطائرة، وتم اختيار أقرب مطار للهبوط وهو مطار أكتوبي بكازاخستان، وهبطت الطائرة بسلام، وذلك حرصا على سلامة الركاب والطائرة، ووفقا للمعايير الدولية التى تنص عليها المنظمة الدوليه للطيران المدني".

وذكر أنه "تم إنزال جميع الركاب، وإخلاء مخازن الأمتعة من الحقائب، كما قام المهندس المرافق للرحلة بتطبيق كافة إجراءات الصيانة والسلامة مع قوات الإطفاء التابعة للمطار الذين قاموا بفحص ومعاينة الطائرة، حيث تبين وجود عطل بجهاز الحريق بكابينة القيادة وتم التأكد من عدم وجود أى آثار لحريق أو دخان في أي من مخازن الأمتعة، وأنه إنذار كاذب".

ووفقا للبيان، راجعت سلطات المطار كافة الإجراءات التى تمت من قبل الشركة، وتم التصريح لها بالإقلاع مرة أخرى بعد التأكد من تطبيق كافة المعايير الدولية للصيانه والسلامة الجوية واستكملت الطائره رحلتها إلى مطار نور سلطان بكازاخستان.