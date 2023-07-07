دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن أولويات العلاقة بين السعودية وإيران تركز على الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية، بحسب ما نقلت عنه وكالة (إرنا) الإيرانية للأنباء.

وجاء تصريحات الوزير خلال مقابلة مع قناة (فونيكس) الصينية، نشرته وكالة (إرنا) الإيرانية، الجمعة.

وردا على سؤال حول العلاقات بين إيران والسعودية، قال الوزير الإيراني: "في الاجتماعين الأخيرين في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وفي الأيام القليلة الماضية في طهران، مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، تم أخذ قضايا التعاون المشترك بعين الاعتبار، وكلانا يؤكد على ضرورة التركيز بشكل أكبر على التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري".

وأضاف عبداللهيان: "وفي السنوات الماضية، حتى عندما كانت العلاقات بين طهران والرياض جيدة وبعيدة عن التوتر، لم نحدد أبدًا برنامجًا مستقرًا وطويل الأمد بين البلدين من حيث التعاون الاقتصادي والتجاري، واليوم، من أولوياتنا التعاون في هذا المجال"، حسبما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.

وأكد أمير عبداللهيان قائلا: "الحكومة الإيرانية تهتم بقضايا التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المختلفة، مع إعطاء الأولوية للجيران، بما في ذلك المملكة العربية السعودية".

كما وصف أمير عبداللهيان العلاقات بين إيران وروسيا بأنها "علاقات متميزة واستراتيجية"، وقال: "أولا وقبل كل شيء في مجال الاستقلال السياسي، نتمسك بالشعار الرئيسي الوارد في الدستور وهو: (لا شرقية ولا غربية)، بما يعني أننا لن نقبل هيمنة قوة في الغرب أو قوة في الشرق"، حسب قوله.