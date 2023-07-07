الجيش الإسرائيلي يكشف بفيديو ما عُثر عليه بمخيم جنين خلال عمليته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو يظهر الأسلحة والمعدات التي عُثر عليها خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمنية الإسرائيلية في مخيم جنين.

جاء ذلك في نقطع فيديو نشره أدرعي على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "تعالوا الى جولة في معرض يعرض جانب فقط من الكمية الهائلة من الأسلحة والعتاد العسكري والعبوات الناسفة و.. الأموال الإرهابية التي صادرناها من المنظمات الارهابية الفلسطينية في العملية العسكرية المباغتة في مخيم جنين شاهدوا بأعينكم واحكموا".

وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد قال، الاثنين، إن العملية التي استمرت أكثر من 48 ساعة، هي الأكبر في جنين منذ أكثر من 20 عامًا. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق وقال إن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل احترام القانون الإنساني الدولي.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي للصحفيين بتصريحات سابقة إن العملية كانت مخططة منذ بعض الوقت، وذلك بهدف تفكيك "الملاذ الآمن" جنين التي أصبحت مقرًا للمسلحين. وقال المتحدث إن ما لا يقل عن 50 هجوم إطلاق نار على الإسرائيليين قد انطلق من جنين.