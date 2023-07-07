(CNN)-- أوضحت إيما تسوركوف، شقيقة إليزابيث تسوركوف، وهي مواطنة إسرائيلية وروسية قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن كتائب حزب الله الشيعية بالعراق احتجزتها، أن طبيعة رحلة شقيقتها إلى بغداد كانت أكاديمية بحتة، وأنها طالبة دراسات عليا في جامعة برينستون.

جاء ذلك في تصريح لشبكة CNN حيث قالت إيما إن اختها "في قسم السياسة المقارنة (بالجامعة)، وهي تكتب أطروحة حول الطائفية داخل الحركات السياسية في الشرق الأوسط"، مضيفة أنه وكجزء من بحثها، كانت إليزابيث "تقوم بعمل ميداني لفهم الحياة اليومية للعراقيين وكيف يروون الهياكل السياسية من حولهم".

وأضافت أن أختها كانت تتحدث إلى الناس في بغداد وتجري مقابلات مع مشاركين في دراستها، ولفتت إلى أن إيما "كانت على وشك إنهاء عملها وكان من المفترض أن تعود إلى الولايات المتحدة وإلى برينستون في غضون شهرين لبدء الكتابة النهائية لبحثها".

وتابعت: "آخر مرة تحدثت فيها معها (أيما) كان قبل يوم من اختطافها، كان ذلك في 20 مارس 2023. لقد أجريت معها محادثة روتينية طبيعية تمامًا. كنا نتحدث عن المقابلات التي أجرتها للتو، وكانت بعض المقابلات لا تزال معلقة، وكيف ستختتم عملها الميداني وتعود إلى برينستون. لقد كانت محادثات روتينية تمامًا، ولم تكن هناك علامات تحذير. لم تكن قلقة، ولم تواجه أي تهديدات. في الواقع، على العكس من ذلك، خلال عملها الميداني في الشرق الأوسط، قالت مرارًا وتكرارًا إن الناس كانوا مرحبين للغاية ومنفتحين للغاية".