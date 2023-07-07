مقتل فلسطينيين وإصابة 3 خلال عملية إسرائيلية بالضفة الغربية

الشرق الأوسط
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مقتل فلسطينيين وإصابة 3 خلال عملية إسرائيلية بالضفة الغربية
صورة ارشيفية لعناصر من الشرطة الإسرائيلية Credit: JALAA MAREY/AFP via Getty Images

(CNN)-- قتل فلسطينيان وأصيب ثلاثة اخرون بجروح خلال عملية نفذتها القوات الاسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، صباح الجمعة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت السلطات العسكرية والأمنية الإسرائيلية إن القتيلين يشتبه في قيامهما بتنفيذ هجوم إطلاق نار على سيارة للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية هذا الأسبوع.

وورد في بيان مشترك صادر عن "الشاباك" وشرطة الحدود والجيش في إسرائيل: "قتل الاثنان خلال تبادل لإطلاق النار مع قواتنا".

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة CNN قافلة من المدرعات الإسرائيلية تسير عبر نابلس.

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