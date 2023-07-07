البنتاغون تنتقد اعتراض مقاتلات روسية لمسيرات أمريكية في سوريا

(CNN)-- وصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، اعتراض المقاتلات الروسية لطائرات أمريكية بدون طيار في سوريا، الأربعاء، بـ"الاعتراض غير المهني".

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "لقد كنا في سوريا منذ سنوات عديدة لمحاربة تنظيم (داعش) كجزء من تحالف دولي، وهذا ليس مفاجأة لأي شخص، ولدينا قواعد معمول بها، ونجحنا في التخلص من الصراع مع الروس على مدار سنوات عديدة عندما يتعلق الأمر بالعمليات الآمنة في تلك المنطقة، لذا فإن لذا فإن الإيحاء بأن هذا خطأنا بطريقة ما هو أمر سخيف".

كانت القوات الجوية الأمريكية أعلنت أن 3 طائرات مقاتلة روسية اعترضت 3 طائرات مسيرة أمريكية في شمال شرق سوريا، صباح الأربعاء.

ووصف قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال أليكس غرينكويتش، في بيان، المناورة الروسية ضد الطائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper التي قال المسؤولون الأمريكيون إنها كانت تراقب أهداف لتنظيم "داعش" في سوريا بأنها "غير آمنة وغير مهنية".

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو للحادث، يُظهر الطائرات الروسية وهي تعترض المسيرات الأمريكية.

وقال غرينكويتش: "خلافا للمعايير والبروتوكولات المعمول بها، أجبرت الطائرات الروسية طائراتنا على إجراء مناورات لتفاديها".

ووجود قوات تابعة للولايات المتحدة وروسيا في سوريا، لأن واشنطن جزء من التحالف الدولي ضد "داعش"، بينما تدعم موسكو الرئيس السوري بشار الأسد.

ويأتي اعتراض المقاتلات الروسية للمسيرات الأمريكية في سوريا بعد قرابة 4 أشهر من قيام مقاتلة روسية بإسقاط طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 فوق البحر الأسود.

وقال بيان صادر عن القيادة الأمريكية في أوروبا إن تلك الطائرة المسيرة وطائرتان روسيتان من طراز Su-27 "كانتا تحلقان فوق المياه الدولية فوق البحر الأسود في مارس/ آذار عندما حلقت إحدى الطائرات الروسية عمدا أمام الطائرة وألقت الوقود عليها عدة مرات، ثم اصطدمت الطائرة بمروحة الطائرة بدون طيار، مما دفع القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة MQ-9 في المياه الدولية".

وزادت مثل هذه الحوادث على مدار الأشهر العديدة الماضية، حيث اقتربت الطائرات الروسية بشكل خطير ليس فقط من الطائرات الأمريكية بدون طيار ولكن أيضا من المقاتلات الأمريكية التي تحلق فوق سوريا.