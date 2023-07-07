(CNN)-- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في بيان، الخميس، إن الإمارات ستساهم بمبلغ 15 مليون دولار لصالح "تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا" في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

وصرح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في البيان بأن "الأموال ستسمح للوكالة بإجراء أعمال إعادة تأهيل وإصلاح فورية داخل المخيم، بما في ذلك المركز الصحي التابع للوكالة والمنازل التي دمرت أو تضررت بشدة".

كان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بحث مع فيليب لازاريني، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، "التعاون بين دولة الإمارات وأونروا وسبل دعم الوكالة على مختلف الأصعدة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الوكالة: "كما ناقش الشيخ عبدالله بن زايد، مع لازاريني، الدور المهم والمحوري الذي تقوم به الوكالة في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين، وأبلغ مفوض الأونروا بأن دولة الإمارات قررت بناء على توجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، فتح حساب مشترك والمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار لدعم عمليات الوكالة وخدماتها، ولتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، وخاصة إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها والتي شهدت خلال الفترة الماضية اعتداءات إسرائيلية كان لها تداعيات على آلاف الأشخاص".

وأكد وزير الخارجية الإماراتي التزام بلاده "الثابت بدعم الأونروا ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجه أداءها العمليات الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة، وأداء رسالتها السامية في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم"، وأشاد بـ"الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، معربا عن الشكر للجهود التي يقوم بها كادر الوكالة في جنين ومخيمها لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على "ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا لـ"وام".