دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، الجمعة، إنه خلال الفترة المقبلة سوف نرى "أسماء قوية" ستترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، وتحدث عما أسماه بـ"المرشح الغائب القوي الذي سيأتي ليكمل المشهد بصورته الكبيرة"، حسب قوله.

وتحدث بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" عن الجدل الدائر حول أحقية مسؤولين سابقين بالترشح قائلا: "كل واحد من حقه إنه يجادل كما يريد، أنت هتروح تقدم ورقك، هيقولوا لك إن إنت صدر ضدك حكم بات ونهائي، هيقول: (هأرد اعتباري)، هيقولوا: لا مينفعش، مفيش حاجة ستتم، أما الجدل الدائر فمن حق أي حد، كلام عادي وطبيعي".

وأردف موضحا: "أنا أعتقد أيضا فيه أسماء أخرى سواء كان في نيتها (الترشح)، أو بتدرس الأمر حتى الآن".

وأضاف: "فيه مرشح غائب في هذه الحلقة، الحلقة دي اللي بتتسع، فيه مشرح غائب، فيه المرشح اللي ممكن أن يكون له دعم شعبي كبير، أنا لا أقلل من الأسماء الموجودة لها التقدير والاحترام، لكن ممكن ينزل حد قوي وارد تماما.. وأنا أتوقع إن فيه حد قوي هينزل الانتخابات الرئاسية، ودا يقدر يكمل المشهد بصورته الكبيرة".

وتابع: "إحنا مصر، إحنا مش أقل من تركيا أو غير تركيا، إحنا بلد عرفت الانتخابات وعرفت الديمقراطية منذ عام 1866، لما الخديوي إسماعيل أنشأ مجلس شورى النواب".

وأردف: "التجربة الديمقراطية هي تجربة أصيلة في مصر، والشعب المصري تذوق طعم الحرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إن الشعب دا حد يغمض عينيه مرة تانية، عشان كدة شوفنا في ثورة 25 يناير لما الشعب هتف: (عيش حرية عدالة اجتماعية)".

يذكر أنه من المقرر الدعوة لانتخابات الرئاسة المصرية، نهاية العام الحالي على أن يتم الإعلان عن نتيجتها قبل 2 أبريل/ نيسان من العام المقبل، وفقا للدستور.

وأقرت التعديلات الدستورية عام 2019 في المادتين 140، 142 أن تكون مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، واشترطت لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفيما كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، في تصريحات تليفزيونية، عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، موضحا سبب ذلك بأن التعديلات الدستورية في 2019، أقرت بانتهاء مدة رئيس الجمهورية في ذات يوم الإعلان عن النتيجة وهو الموافق يوم 24 أبريل عام 2024، وحدد الدستور موعد بدء الانتخابات قبل 120 يوما من هذا التاريخ، كما يجب أن تعلن النتيجة قبل 30 يوما من هذا التاريخ.