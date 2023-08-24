أول تعليق من بوتين بعد سقوط طائرة يفغيني بريغوجين.. وما قدمته "فاغنر"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين بأنه "كان رجلا ذا مصير صعب لكنه كان موهوبا"، وذلك في أول تعليق للرئيس الروسي بعد سقوط طائرة بريغوجين الخاصة شمال موسكو، الأربعاء.

وقال بوتين، الخميس: "بداية، أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا، فهذه مأساة دائمًا"، مضيفا: "في الواقع، إذا كانوا هناك، فيبدو... (صوت غير واضح) المعلومات الأولية تشير إلى أن موظفي مجموعة فاغنر كانوا على متن الطائرة أيضا".

وتابع بوتين قائلا: "أود أن أشير إلى أن هؤلاء الأشخاص قدموا مساهمة كبيرة لقضيتنا المشتركة في الحرب ضد نظام النازيين الجدد"، في إشارة إلى الحرب على أوكرانيا.

وأكدت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، الأربعاء، أن زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، في وقت سابق من الأربعاء.

وكذلك نشرت قناة على "تليغرام" مرتبطة بمجموعة "فاغنر" بيانا قالت فيه إن بريغوجين قُتل في حادث تحطم الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن اسم يفغيني بريغوجين، رئيس شركة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي سقطت شمال موسكو، الأربعاء.