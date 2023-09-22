درنة قد لا تعود أبدًا كما كانت.. موت ودمار في كل مكان وألغام تهدد الأحياء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن إجمالي عدد الضحايا من المهاجرين والعمالة الوافدة الذين كانوا متواجدين بمدينة درنة عند وقوع الفيضانات وإعصار "دانيال"، بلغ 333 شخصا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال".

وقالت اللجنة في بيان، إن "عدد الضحايا من الجنسية المصرية بلغ 145 شخصا، بينما بلغ عدد الضحايا من الجنسية السودانية 124 شخصا، بينهم نساء وأطفال".

وأكدت اللجنة "مقتل 46 سوريا بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 18 شخصا من الجنسية الفلسطينية"، طبقا للوكالة الليبية.

ومن جانبه، أعلن الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، الجمعة، تضرر 169 محطة أرضية و3860 محولا هوائيا كهربائيا، جراء الفيضانات والسيول في درنة ومناطق الجبل الأخضر.

وقال الناطق باسم الشركة إنه "تمت إعادة 14 محطة جهد متوسط للخدمة، ومواصلة فرق الشركة إجراء عمليات الصيانة للشبكة الكهربائية"، بحسب ما أفادت "وال".