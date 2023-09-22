واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، عن توجيه لائحة اتهامات إلى السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب مينينديز، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، بالفساد والرشوة مقابل خدمات غير مشروعة للسلطات المصرية و3 رجال أعمال آخرين في القضية.

كما وجه الادعاء الأمريكي الاتهامات إلى 3 رجال أعمال آخرين في القضية أحدهم المصري الأمريكي وائل حنا، وخوسيه أوريبي وفريد ديبيس.

وذكرت لائحة الاتهام أنه تم العثور على أموال نقدية بمئات آلاف الدولارات وسبائك ذهبية في منزل مينينديز، وأشارت لائحة الاتهام الرشاوى شملت الذهب والنقود وأقساط الرهن العقاري، وسيارة فاخرة.

واتهم الادعاء العام مينينديز وزوجته بتلقي رشاوى من رجال الأعمال الثلاثة لصالح خدمات غير مستحقة لهم ومساعدة السلطات المصرية، شملت تقديم مسؤولين مصريين عسكريين واستخباراتيين ودبلوماسيين للسيناتور مينينديز ونقل معلومات عن المساعدات الأمريكية لمصر ومعلومات عن موظفي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات بالفساد ضد مينينديز خلال عقد.

ويحقق مدعون بمكتب المدعي العام الأمريكي بالمنطقة الجنوبية في نيويورك، فيما إذا كان مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أو زوجته قد تلقيا هدايا غير مستحقة، من بين أمور أخرى.

ونفى مينينديز بشدة ارتكاب أي مخالفات. وقال لشبكة CNN في إبريل/نيسان الماضي: "أعتقد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى أي شيء على الإطلاق".

ومن شأن قواعد الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، أن تجبر مينينديز على التنحي من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية، لكنه لا يزال بإمكانه العمل في اللجنة.

وتواصلت CNN مع مكتب مينينديز في مجلس الشيوخ الأمريكي للتعليق.