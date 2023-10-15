"رعب مُطلق" للفارين في غزة على طول "الممرات الآمنة" في الطريق للجنوب

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- صرّح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لشبكة CNN، السبت، أن معبر رفح بين غزة ومصر مفتوح، لكن القصف الجوي جعل الطرق في الجانب من قطاع غزة "غير صالحة للعمل".

وقال شكري: "معبر رفح مفتوح رسميًا على الجانب المصري، لقد كان مفتوحًا طوال الوقت. مشكلة الطرق هي أنه تعرض للقصف الجوي. لذلك، على جانب غزة، الطرق ليست في حالة يمكنها من عبور المركبات".

وقال شكري إنه إذا تمكن الرعايا الأجانب في غزة من المرور عبر معبر رفح، فإن الحكومة المصرية ستساعد في تسهيل رحلات الطيران لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف: "إذا تم اتخاذ كافة الإجراءات حسب الأصول والتحقق من أوراقهم في جانب غزة للعبور، فسوف نقدم لهم كافة التسهيلات بالتعاون مع سفاراتهم لإيصالهم إلى نقطة المغادرة ليتمكنوا من العودة إلى بلادهم".

وقال شكري إن مصر حاولت شحن مساعدات إنسانية إلى غزة لكنها لم تحصل على الإذن المناسب للقيام بذلك.

وقال شكري: "لم نتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال الإمدادات الإنسانية. لدينا العديد من الطلبات قيد المعالجة".

وأضاف شكري: "نقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأونروا لتقديم طلب للحصول على إذن بعبور هذه الإمدادات عبر معبر رفح وإيداعها لدى الأمم المتحدة لصرفها، لكننا لم نحصل على تصريح بذلك".

كما حث وزير الخارجية المصري على حماية حياة المدنيين في الصراع.

وقال شكري: "إننا ندعو إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة معالجة المخاوف والظروف الصعبة للغاية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون. نحن بحاجة إلى حماية أكبر للمدنيين حتى لا يتعرضوا لإطلاق النار".

وقال شكري: "لقد أوضحنا أننا لا نقبل أي شكل من أشكال استهداف المدنيين الأبرياء".