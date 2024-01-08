دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في المخيم الشتوي في محافظة العُلا، الاثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتبادل الجانبان الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد ولي العهد السعودي "أهمية وقف العمليات العسكرية (في غزة)، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم"، بحسب واس.

ويجري بلينكن جولة دبلوماسية هي الرابعة إلى منطقة لشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. زار بيلنكن اليونان وتركيا وقطر والإمارات والسعودية، وسيزور مصر والأردن وإسرائيل والضفة الغربية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب إلى صراع إقليمي.

كما استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

في وقت سابق الأحد، التقى الأمير محمد بن سلمان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في المخيم الشتوي بمحافظة العُلا.