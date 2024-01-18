إسرائيل تعلن إطلاق صاروخ لاعتراض "هدف مشبوه" فوق البحر الأحمر

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن إسرائيل رصدت، الخميس "هدفا جويا مشبوها"، يقترب من أراضيها فوق البحر الأحمر، وأنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو الهدف.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي: "قبل فترة وجيزة، وبعد انطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات، جنوب إسرائيل، تم إطلاق صاروخ في منطقة البحر الأحمر، لاعتراض هدف جوي مشبوه كان يقترب من الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "صفارات الإنذار دوت في منطقة إيلات عقب إطلاق الصاروخ الاعتراضي، وقد انتهى الحادث، وليس هناك خطر من وقوع حادث أمني".

وأوضح البيان أن مصدر "الهدف الجوي المشبوه" غير واضح.

وكان الحوثيون في اليمن أعلنوا في وقت سابق إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار على مدينة إيلات جنوب إسرائيل.