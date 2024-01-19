أمريكا: الأمر متروك للحوثيين لتحديد متى ستتوقف الضربات ضدهم

كيف سيؤثر إعادة تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين مصنفين تصنيفا خاصًا" وما الفرق الذي سيحدثه ذلك؟

البيت الأبيض مُحذرًا: قد يكون هناك رد انتقامي من قبل الحوثيين

شاهد ما قاله جون كيربي لـCNN عن الضربات الأمريكية-البريطانية على الحوثيين في اليمن

(CNN)-- أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، الخميس، أن الولايات المتحدة "تمكنت من إضعاف وتعطيل وتدمير عدد كبير" من قدرات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، على الرغم من استمرار الحوثيين في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وقالت سينغ، في مؤتمر صحفي: "لم نقل قط أن الحوثيين سيتوقفون على الفور، هذا هو الشيء الذي سيتعين عليهم اتخاذ هذا القرار وتلك الحسابات للقيام به".

وأضافت: "تقييماتنا الأولية تشير إلى أننا حققنا نجاحا كبيرا وتمكنا من تدمير جميع الأهداف التي ضربناها تقريبا"، وتابعت: "ولذلك فإن الأمر متروك للحوثيين وحساباتهم الخاصة بشأن الإجراءات التي إذا كانوا سيستمرون فيها، لكننا سنواصل الرد إذا احتجنا إلى ذلك".

وجاءت التصريحات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت ضربات على صاروخين باليستيين مضادين للسفن تابعين للحوثيين، وقالت سينغ إن الضربات نفذتها طائرات مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز إف-18.

وبينما كانت الولايات المتحدة تتصرف بمفردها منذ ضرباتها المشتركة الأسبوع الماضي مع المملكة المتحدة، ذكرت سينغ أن الولايات المتحدة "تبلغ شركاءها في المنطقة عندما تقوم بعملياتها".