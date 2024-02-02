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(CNN)-- تحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن هاتفيا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، حيث قدم الوزير الإسرائيلي تعازيه في فقدان 3 جنود أمريكيين قُتلوا في هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون بالوكالة لإيران في الأردن، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية.

كما ناقش أوستن وغالانت "تحول إسرائيل إلى عمليات منخفضة الكثافة" في غزة، ودعم الحل الدبلوماسي على طول الحدود الإسرائيلية -اللبنانية، و"الاستقرار في الضفة الغربية"، بحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية.

وأكد الوزير أوستن مجددا أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع، كما شكر الوزير غالانت على جهوده لتحقيق هذا الهدف المشترك.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين ناقشا التهديدات الإقليمية للقوات الأمريكية في المنطقة.