بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر على سد الفجوات المتبقية بشأن صفقة الرهائن في غزة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه تم العثور على جثث 3 رهائن احتجزتهم حركة حماس في جباليا شمال قطاع غزة.

Credit: The Hostages Families Forum

قُتل الثلاثة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عند تقاطع مفلسيم بالقرب من حدود إسرائيل مع غزة، ونقلت حماس جثثهم إلى القطاع، بحسب الجيش، وقال الجيش الإسرائيلي إن الضحايا الثلاثة هم حنان يابلونكا وميشيل نيسنباوم وأوريون هيرنانديز. وأبلغت السلطات عائلاتهم.

وبحسب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، فإن أوريون هيرنانديز رادو (30 عاما)، وهو سائح فرنسي مكسيكي، كان قد حضر المهرجان الموسيقي مع شريكه شاني لوك. وتم انتشال جثة لوك من قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وقالت المجموعة إن حنان يابلونكا (42 عاما)، وهو أب لطفلين من تل أبيب، حضر المهرجان الموسيقي مع أصدقائه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، الجمعة، إن ميشيل نيسنباوم (59 عاما)، وهو مواطن برازيلي إسرائيلي من سديروت، قُتل بينما كان في طريقه لاصطحاب حفيدته البالغة من العمر 4 سنوات.

ويذكر أنه لا يزال هناك 121 رهينة تم اختطافهم يوم 7 أكتوبر في غزة.