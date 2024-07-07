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نشر الأحد ، 07 يوليو / تموز 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرضت مدمرة إيرانية لـ"حادث" أدى إلى اختلال توازنها وغرقها جزئيًا في أحد المرافئ جنوبي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية، الأحد، أن المدمرة سهند التابعة للقوات البحرية الإيرانية تعرضت لحادث في مياه مدينة بندر عباس الساحلية عاصمة محافظة هرمزكان.

وغرق جزء من المدمرة تحت الماء، فيما أسفر الحادث عن وقوع إصابات طفيفة، بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث وقع "نتيجة عطل فني أثناء عملية الإصلاح، حيث فقدت المدمرة توازنها بسبب تسرب المياه إلى الخزانات".

في سياق متصل، نقلت قناة العالم عن الموقع الإعلامي للجيش الإيراني قوله إن "عملية إعادة التوازن للمدمرة الإيرانية سهند، جارية على وجه العجالة، وأن المصابين بجروح طفيفة إثر هذا الحادث، يتلقون العلاج في المستشفى حاليًا".