دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء السبت، تفاصيل مقطع فيديو يتضمن قيام إحدى المدرسات بتلقين الطلاب إجابات امتحان مادة الكيمياء في إحدى المدارس خلال امتحانات الثانونة العامة، بمدينة المنصورة.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بالنسبة لما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية من مقطع فيديو يتضمن محاولة إحدى السيدات تلقين الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المنصورة بالدقهلية، من خلال النداء عليهم خلف مبنى المدرسة".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه "بالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم 6 الجارى، خلال آداء الطلاب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بمدينة المنصورة".

وأكدت الوزارة في منشورها أنه "تم ضبط مرتكبة الواقعة فى حينه، وتبين أنها تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرى تؤدي الامتحان ضمن الطلاب بذات اللجنة، واعترفت بحصولها على أسئلة الامتحان والأجوبة بعد مرور ساعتين من بدء الامتحان من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".