أردوغان: قد نوجه دعوة لبشار الأسد في أي لحظة لزيارة تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، بتصريحات جديدة عن رغبته في عودة العلاقات بين تركيا وسوريا، وأكد أنه قد يوجه دعوة للرئيس السوري، بشار الأسد لزيارة تركيا في أي لحظة.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، الأحد: "سنوجه دعوتنا إلى الرئيس السوري بشار الأسد (لزيارة تركيا)، وقد تكون في أي لحظة، ونأمل أن نعيد العلاقات التركية-السورية إلى ما كانت عليه في الماضي".

وأضاف الرئيس التركي، أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لديه مقاربة بشأن لقائنا مع الأسد في تركيا، ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا؟"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول".

وأكد أردوغان في تصريحاته: "وصلنا الآن إلى مرحلة بحيث أنه بمجرد اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب".

وحول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال أردوغان إن "هناك محادثات بين رئيس الموساد ومسؤولي حماس في الدوحة، وتم خلالها اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية والتي تتوخى وقفا دائما لإطلاق النار"، طبقا لما نقلت عنه "الأناضول".